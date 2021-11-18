شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: منتدى الشباب أكبر منصة حوارية بالعالم ومناسبة ينتظرها الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس البرلمان العربى، أن عودة منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة قوية لجميع الدول أن مصر بلد أمن وأمان، وتحتضن شباب العالم وتستمع لأفكارهم ورؤيتهم نحو المستقبل بعد جائحة كورونا، وتقديم أفكار جديدة يستفيد منها المجتمع الدولي في كافة المجالات، وأصبح المنتدى أكبر منصة حوارية للشباب.

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، أن مصر دولة يمثل الشباب النسبة الأكبر من سكانها وبالتالى رأينا مدى اهتمام القيادة السياسية بهم والاستماع لهم وتوليهم مناصب قيادية لأول مرة والمنتدى فرصة حتى يعرف شباب العالم ما وصل إليه الشباب المصري بفضل إيمان القيادة السياسة بهم، لافتا إلى أن استمرارية انعقاد المنتدى للعام الرابع في مدينة شرم الشيخ، دليل على نجاحه والإقبال الكبير عليه من معظم شباب دول العالم، وأن الشباب وجدو فيه فرصة للتعبير عن أفكارهم وآرائهم بمنتهى الحرية، وهذا رساله قوية عن مصر أنها الحاضنة للشباب ولإبداعاتهم الفكرية .

وأكد عابد، أن نجاح منتدى شباب العالم يسهم في زيادة حجم الاستثمارات في القطاع السياحي، فضلا عن زيادة العملة الأجنبية، مما ينعكس بالشكل الإيجابي على الاقتصاد المصري، مطالبا بضرورة الترويج الجيد لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة قبل انطلاقه، خاصة أن هذه المناسبة ينتظرها ملايين الشباب داخل مصر والدول العربية والعالم وأصبح له صدي فى المحافل الدولية.