بحضور محامي وزير الشباب.. الحكم على 10 متهمين في واقعة "الطفل سيف" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أصدرت محكمة جنح باب شرق في الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، الحكم في وقائع القضية رقم 14063 لسنة 2021 جنح باب شرق، والتي تضم 10 متهمين بالإهمال والتسبب في وفاة الطفل سيف إسلام والتزوير.

وقضت المحكمة على المتهمين من الأول للسابع، وهم مدربين وعاملين بالنادي، وبالسجن سنة وكفالة 2000 جنيه، الاهمال والقتل الخطأ، كما قضت بالسجن 3 سنوات على المتهمين من الثامن وحتى العاشر، وهم المدير التنفيذي للنادي وسكرتير النادي، وفني الكاميرات، بتهمة التزوير الأدلة.

محكمة جنح باب شرق الإسكندرية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة الطفل سيف إسلام ضحية الغرق بحمام سباحة النادي الأوليمبي لجلسة 18 نوفمبر المقبل لسداد الرسوم والإعلان بالدعوى المدنية.

شهدت جلسة النطق بالحكم على المتهمين، حضور محامي عن وزير الشباب بصفته، والذي أفاد أن مسؤولية الواقعة تقع على عاتق النادي وإدارته ولا دخل للوزارة بها.

تعود أحداث الواقعة لمطلع يونيو الماضي، حينما تعرض الطفل سيف إسلام، 7 سنوات، للغرق أثناء تواجده في التدريب بحمام السباحة في النادي الأوليمبي بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية، دخل بعدها في غيبوبة استمرت 80 يوما قضاها في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

وتلقى قسم شرطة باب شرقي، في يونيو الماضي بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة يفيد بوصول طفل في حالة حرجة وغيبوبة، وجرى وضعه داخل العناية المركزة تحت الملاحظة.

وتبين من الفحص أنه أثناء تواجد الطفل "سيف إسلام" 7 سنوات بالتدريب رفقة كابتن وأطفال آخرين داخل حمام السباحة بالنادي الأوليمبي اختفى عن الأنظار، وبالبحث عنه عثر عليه فاقدا الوعي بقاع حمام السباحة، وجرى نقله سريعا إلى أحد المستشفيات الخاصة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي.