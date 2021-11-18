صور.. بدء ترميم وبناء المنازل المتضررة من السيول في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - اسوان - إيهاب عمران:

بدأت مؤسسة مصر الخير تنفيذ أعمال إعادة ترميم وبناء أول منزل من المنازل المتضررة من السيول بمحافظة أسوان، ضمن خطة محافظة أسوان لدعم الأسر المتضررة من تداعيات السيول التي تعرضت لها يوم الجمعة الماضي.

وقال الدكتور أحمد موسى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسوان، أنه بدء العمل سريعا في بناء وترميم أول منزل من المنازل المتضررة.

وأضاف إن المؤسسة بمجرد حدوث أزمة السيول بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد، وجرى تشكيل فريق عمل لإدارة عمليات الإغاثة، والتدخل وتقديم المساعدات العاجلة من مواد غذائية وأغطية للأسر المتضررة ثم بدأت عمليات حصر للمنازل التي تضررت من مياه الأمطار بالتنسيق مع المحافظة لتنفيذ أعمال الترميم والإصلاح اللازمة.

وأشار الدكتور أحمد موسي إلي أن المؤسسة حصلت علي حصر مبدئي من الجمعيات الأهلية الشريكة والتي حددت المنازل المتضررة ب 400 منزل بشكل مبدئ وفقا للتقارير الواردة من المحافظة.

أضاف أن المؤسسة قامت بتعزيز مخزونها من مواد الإغاثة داخل مخازنها المختلفة في مراكز محافظة أسوان حيث تم تحريك مواد الإغاثة من مخازن المحافظات المجاورة في الأقصر وسوهاج وقنا تحسبا لأي إحداث تحتاج تقديم المزيد من المساعدات ومواد الإغاثة.