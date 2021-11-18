تعليم الإسكندرية: خضوع 275 مدرسة لفحص قوافل المتابعة وتقويم الأداء

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ناقش الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تقارير قوافل المتابعة وتقويم الأداء داخل المدارس في نطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم، مع مديري الإدارات وأعضاء قوافل المتابعة وغرفة عمليات المديرية ومديري أقسام المتابعة وتقويم الأداء بالإدارات التعليمية الثماني وإدارة الأمن والتطوير التكنولوجي بحضور نادية فتحي وكيل المديرية.

وقال وكيل الوزارة إن قوافل المتابعة انتهت في جولتها الأولى من فحص 275 مدرسة، مبينا أن القوافل تهدف في المقام الأول إلى رصد الإيجابيات وتعزيزها ومعالجة أوجه القصور وإزالة السلبيات أولًا بأول.

وأضاف أنه جرى الحرص خلال تشكيل القوافل على تنوع الخبرات حيث تضمنت ممثلين عن المراحل التعليمية والتوجيهات العامة والاتصال السياسي والأمن وأعضاء المتابعة والتعليم الفني.

وأوضح سعد، أن القوافل ركزت على عدة محاور منها الإدارة المدرسية وانضباط العملية التعليمية والرواكد والأثاث المدرسي والأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية وحجرات الأنشطة والمعامل والنظافة والبنية التكنولوجية والعجز والزيادة والصيانة البسيطة والوحدات المدرسية.

وثمن دور القوافل ومديري عموم الإدارات في إزالة السلبيات الموجودة بالمدارس وتكريم المتميزين وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية مُشدّدًا على ضرورة بذل مزيد من الجهد لتحقيق مزيد من انضباط العملية التعليمية بمدارس الإسكندرية.

ووجه وكيل الوزارة بتشكيل فرق وقوافل مماثلة لمتابعة مدارس كل إدارة تعليمية وعرض تقارير المتابعة وإعداد صف ثانٍ من القيادات من خلال المعلمين المتميزين المتعاونين مع الإدارة المدرسية ولديهم رصيد من الخبرات والبرامج التدريبية التي تؤهلهم للوظائف القيادية والإشرافية.