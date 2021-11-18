صور.. محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير فرنسا تفعيل مشروعات التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سفير فرنسا بالقاهرة "مارك باريتي" وقنصل عام فرنسا بالإسكندرية، محمد نهاض ، لبحث سبل تفعيل مشروعات التعاون المشتركة بين الجانبين.

أكد سفير فرنسا بمصر حرصه على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بين الجانبين علي كافة الأصعدة،

بالإضافة إلى الاستعداد لتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية في العديد من المشروعات التنموية.

من جانبه قال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة حريصة على زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في كافة المجالات، وتعزيز الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى وجود العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التي تؤكد علي التواصل الثقافي والتجاري بين البلدين.

وأوضح الشريف أن اللقاء تناول مناقشة العديد من الموضوعات ومشروعات التعاون المشتركة التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، كمشروع الدراجات ومشروع إعادة تدوير البلاستيك، وتنمية الاستثمار السياحي.