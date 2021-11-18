اخبار العالم

السياحة تعلن رسميًا موعد احتفالية طريق الكباش في الأقصر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، موعد احتفالية افتتاح "طريق الكباش"، الحدث العالمي الذي ينتظره العالم وتأهبت له الأقصر لتبهر الجميع بجمالها وبكافة مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة والتي لا مثيل لها لإبراز مكانة مصر التنافسية في مصاف الدول السياحية وإلقاء الضوء على تاريخها وحضارتها العريقة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن يوم 25 نوفمبر 2021، هو موعد فعالية "الأقصر.. طريق الكباش".

ويستعد العالم أجمع لمشاهدة الاحتفالات التي كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف خلال "عيد الأوبت" في قلب طريق الكباش الفرعوني المنتظر افتتاحه خلال الأيام المقبلة رسمياً، وذلك على الهواء مباشرة بأيادي أحفاد الفراعنة، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا