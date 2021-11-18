وصول طائرة العائدين من بيلاروسيا الى اربيل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن وصول طائرة العائدين من بيلارورسيا لمطار أربيل.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طائرة العراقيين العائدين من بيلاورسيا وصلت لمطار أربيل بعد عودتها من العاصمة البيلاروسية مينسك".
وكانت وزارة النقل العراقية قد اعلنت، اليوم الخميس، إنطلاق إحدى طائرات اسطولها الجوي من مطار بغداد الدولي الى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.