وصول طائرة العائدين من بيلاروسيا الى اربيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن وصول طائرة العائدين من بيلارورسيا لمطار أربيل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طائرة العراقيين العائدين من بيلاورسيا وصلت لمطار أربيل بعد عودتها من العاصمة البيلاروسية مينسك".