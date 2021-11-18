الاعلام الامني: القبض على متهمين اعتدوا على كوادر رفع التجاوزات شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، ان عمليات بغداد القت القبض على أربعة أشخاص بعد اعتدائهم على كوادر الأمانة خلال حملة لرفع التجاوزات شرقي بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تواصل تنفيذها لواجبات إسناد الكوادر البلدية لأمانة بغداد خلال تنفيذها لحملات رفع التجاوزات وفي مختلف قواطع المسؤولية، حيث تمكنت قوة من الفوج الأول اللواء (٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على أربعة أشخاص بعد أعتدائهم على الموظفين من ملاكات أمانة بغداد خلال تنفيذهم لحملة رفع التجاوزات في منطقة "الاورفلي" في مدينة الصدر شرقي بغداد".



واضافت انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

