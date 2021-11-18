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مطالبة الصدر بحل الفصائل وتحذير من موجة جديدة لكورونا.. في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الصدر يدعو لتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة،، ويطالب بحل جميع الفصائل المسلحة دفعة واحدة.
= اجتماع الرئاسات يحث على حسم الطعون الانتخابية وفق القانون،، ويتبنى مبادرة لحلّ أزمة النتائج.

= طائرة عراقية تعيد مئات المهاجرين العالقين من بيلاروسيا،، وبولندا تحتجز عشرات المغتربين بعد تسللهم إلى أراضيها.


= تحذير من موجة وبائية جديدة قد تضرب البلاد،، والصحة تدعو المواطنين الى اخذ جرعات اللقاح.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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