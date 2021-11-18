انت الان تتابع خبر مطالبة الصدر بحل الفصائل وتحذير من موجة جديدة لكورونا.. في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الصدر يدعو لتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة،، ويطالب بحل جميع الفصائل المسلحة دفعة واحدة.
= اجتماع الرئاسات يحث على حسم الطعون الانتخابية وفق القانون،، ويتبنى مبادرة لحلّ أزمة النتائج.
= طائرة عراقية تعيد مئات المهاجرين العالقين من بيلاروسيا،، وبولندا تحتجز عشرات المغتربين بعد تسللهم إلى أراضيها.
= تحذير من موجة وبائية جديدة قد تضرب البلاد،، والصحة تدعو المواطنين الى اخذ جرعات اللقاح.
= طائرة عراقية تعيد مئات المهاجرين العالقين من بيلاروسيا،، وبولندا تحتجز عشرات المغتربين بعد تسللهم إلى أراضيها.
= تحذير من موجة وبائية جديدة قد تضرب البلاد،، والصحة تدعو المواطنين الى اخذ جرعات اللقاح.