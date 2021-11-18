مطالبة الصدر بحل الفصائل وتحذير من موجة جديدة لكورونا.. في نشرة السومرية

= اجتماع الرئاسات يحث على حسم الطعون الانتخابية وفق القانون،، ويتبنى مبادرة لحلّ أزمة النتائج.

= طائرة عراقية تعيد مئات المهاجرين العالقين من بيلاروسيا،، وبولندا تحتجز عشرات المغتربين بعد تسللهم إلى أراضيها.



= تحذير من موجة وبائية جديدة قد تضرب البلاد،، والصحة تدعو المواطنين الى اخذ جرعات اللقاح.