جونسون يدرس إرسال أموال بالطائرة لإنقاذ بريطانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيدرس «بالتأكيد» تسليم أموال مباشرة إلى إيران على متن طائرة لتسوية ديون بريطانية قديمة، إذا كان ذلك يعني أن طهران ستطلق سراح البريطانية الإيرانية المحتجزة نازانين زاغاري راتكليف، التي تعمل موظفة بمنظمة خيرية». وحذر لرئيس الوزراء البريطاني من وجود «تعقيدات» مرتبطة بقضيتها، وقال إنها مرتبطة بقضايا لأشخاص آخرين مزدوجي الجنسية ومحتجزين في إيران، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء. وقالت إيران إنه لا توجد صلة بين الدين البالغ 400 مليون جنيه إسترليني (540 مليون دولار أمريكي) التي دفعتها إيران لشراء أسلحة ولم تتسلمها ومصير المعتقلين.

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