شكرا لقرائتكم خبر باقري: مفاوضات النووي مرتبطة برفع العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني أن نجاح المفاوضات النووية المرتقبة مرهون بالإرادة الجادة من الطرف الآخر في رفع العقوبات.

وكتب في تغريدة على موقع تويتر، بعد لقاءات عقدها مع سفراء مقيمين في طهران، أنه أكد لهم أن «نجاح المفاوضات التي ستبدأ في 29 نوفمبر يعتمد على الإرادة الجادة والاستعداد العملي للطرف الآخر لرفع العقوبات».

وكثفت إيران خلال الفترة الماضية اتصالاتها الدبلوماسية، استعدادا للمفاوضات التي سيتم استئنافها نهاية الشهر الحالي، بعد أشهر من التوقف.