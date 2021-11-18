باقري: مفاوضات النووي مرتبطة برفع العقوبات

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وكتب في تغريدة على موقع تويتر، بعد لقاءات عقدها مع سفراء مقيمين في طهران، أنه أكد لهم أن «نجاح المفاوضات التي ستبدأ في 29 نوفمبر يعتمد على الإرادة الجادة والاستعداد العملي للطرف الآخر لرفع العقوبات».
وكثفت إيران خلال الفترة الماضية اتصالاتها الدبلوماسية، استعدادا للمفاوضات التي سيتم استئنافها نهاية الشهر الحالي، بعد أشهر من التوقف.
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