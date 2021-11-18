شكرا لقرائتكم خبر أطباء السودان: 15 قتيلا خلال مظاهرات الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن عددا من الأشخاص أصيبوا كذلك أثناء المظاهرات، إصابة بعضهم خطيرة.
وشهد السودان أمس الأول مظاهرات احتجاجا على انفراد الجيش بالسلطة، وجاء على الصفحة الرسمية للجنة أطباء السودان المركزية عبر فيس بوك «يتعرض الثوار في مدينة بحري لقمع وحشي من أرتال الميليشيات وقوات العمالة والارتزاق».
ويطالب المتظاهرون بالعودة للنظام المدني، وتم وقف معظم خطوط الهاتف واتصالات الإنترنت منذ 25 أكتوبر الماضي.
وشكل البرهان مجلسا جديدا للسيادة في السودان برئاسته، وعين محمد حمدان دقلو «حميدتي: نائبا له، وتضغط ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل إعادة الحكومة المدنية.
يشار إلى أنه في أبريل 2019 أجبر الرئيس السابق عمر البشير على ترك منصبه بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية، واتفق الجيش بقيادة البرهان والمعارضة المدنية على حكومة انتقالية مشتركة في اتفاق دستوري يمهد الطريق لانتخابات تجرى عام 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر أطباء السودان: 15 قتيلا خلال مظاهرات الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.