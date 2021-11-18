أطباء السودان: 15 قتيلا خلال مظاهرات الخرطوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن 15 شخصا على الأقل قتلوا خلال مظاهرات شهدتها البلاد أمس الأول احتجاجا على الأحداث الأخيرة.

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن عددا من الأشخاص أصيبوا كذلك أثناء المظاهرات، إصابة بعضهم خطيرة.

وشهد السودان أمس الأول مظاهرات احتجاجا على انفراد الجيش بالسلطة، وجاء على الصفحة الرسمية للجنة أطباء السودان المركزية عبر فيس بوك «يتعرض الثوار في مدينة بحري لقمع وحشي من أرتال الميليشيات وقوات العمالة والارتزاق».

ويطالب المتظاهرون بالعودة للنظام المدني، وتم وقف معظم خطوط الهاتف واتصالات الإنترنت منذ 25 أكتوبر الماضي.

وشكل البرهان مجلسا جديدا للسيادة في السودان برئاسته، وعين محمد حمدان دقلو «حميدتي: نائبا له، وتضغط ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل إعادة الحكومة المدنية.

يشار إلى أنه في أبريل 2019 أجبر الرئيس السابق عمر البشير على ترك منصبه بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية، واتفق الجيش بقيادة البرهان والمعارضة المدنية على حكومة انتقالية مشتركة في اتفاق دستوري يمهد الطريق لانتخابات تجرى عام 2022.