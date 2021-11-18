الحوثي يعتقل موظفين أمميين ويستفز العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفز اعتقال الحوثيين لاثنين من موظفي الأمم المتحدة المجتمع الدولي، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق عميق إزاء اعتقال واحتجاز الموظفين بصنعاء.‏

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي: إن ‏الموظفين الأمميين يحتجزان دون أي مبرر أو تهمة، وقد منعا من الاتصال بعائلتيهما.‏

وأضاف «رغم تلقي تأكيدات من الحوثيين قبل اجتماع مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن بإطلاق سراح الموظفين، إلا أن الموظفين لا يزالان رهن الاحتجاز».‏

ووصف ذلك بأنه انتهاك لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهم.‏