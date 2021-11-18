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الحوثي يعتقل موظفين أمميين ويستفز العالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - استفز اعتقال الحوثيين لاثنين من موظفي الأمم المتحدة المجتمع الدولي، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق عميق إزاء اعتقال واحتجاز الموظفين بصنعاء.‏

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي: إن ‏الموظفين الأمميين يحتجزان دون أي مبرر أو تهمة، وقد منعا من الاتصال بعائلتيهما.‏

وأضاف «رغم تلقي تأكيدات من الحوثيين قبل اجتماع مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن بإطلاق سراح الموظفين، إلا أن الموظفين لا يزالان رهن الاحتجاز».‏

ووصف ذلك بأنه انتهاك لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهم.‏

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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