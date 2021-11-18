الحوثي يعتقل موظفين أمميين ويستفز العالم

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وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي: إن الموظفين الأمميين يحتجزان دون أي مبرر أو تهمة، وقد منعا من الاتصال بعائلتيهما.
وأضاف «رغم تلقي تأكيدات من الحوثيين قبل اجتماع مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن بإطلاق سراح الموظفين، إلا أن الموظفين لا يزالان رهن الاحتجاز».
ووصف ذلك بأنه انتهاك لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهم.
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