ولي عهد بريطانيا وزوجته في القاهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال إلى القاهرة أمس، قادمين من الأردن فى زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبلهما خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وكان في استقبال الأمير تشارلز بمطار القاهرة وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني وجاريث بايلي سفير بريطانيا لدى مصر، حيث تم وضع أعلام مصر وبريطانيا على أعمدة التشريفات قرب استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة وفى طريق صلاح سالم حيث يسير موكب الأمير تشارلز . وتعد الزيارة الرسمية الثانية للأمير تشارلز والدوقة كاميلا بعد زيارتهما الأولى عام 20006.

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