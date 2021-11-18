السعودية تهدي بنجلاديش 1.5 مليون جرعة لقاح لكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أهدت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مساعدات طبية تقارب 1.5 مليون جرعة لقاح مقدمة لجمهورية بنجلاديش الشعبية للإسهام في مكافحة جائحة كورونا ، وتأكيدا للعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وسلم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان لوزير الصحة البنجلاديشي جاهد مالك، بحضور وزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن ومساعد مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله الوادعي، في العاصمة دكا.

وأكد الدحيلان أن جهود المملكة تأتي منطلقة من دورها الإنساني المعهود لمساعدة البشرية ودول العالم أجمع لمواجهة هذه الجائحة، وتجسيدا للعلاقات الأخوية المتميزة بين الجانبين، فيما أفاد الدكتور عبدالله الوادعي أن هذه الدفعة الجديدة تعد امتدادا لدور المملكة الإنساني الريادي في مساندة الجهود الدولية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تجاوزت حتى الآن 34 دولة حول العالم، إضافة إلى إسهام المملكة من خلال التحالف العالمي للقاحات، وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى بـ 500 مليون دولار أمريكي ضمن تحالف كوفاكس.

وأردف الوادعي أن إجمالي ما قدمته المملكة للمساهمة في مكافحة جائحة كورونا دوليا بلغ أكثر من 833 مليون دولار أمريكي.