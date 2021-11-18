10 يتنافسون على رئاسة ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أمس بيانات 10 من المترشحين لانتخاب رئيس الدولة إلى الجهات المختصة للتحقق من طلبات ترشحهم.

وقالت في بيان على موقعها الالكتروني، إن الإحالة تتضمن القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة، موضحة أن البيانات أحيلت إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

ويشترط القانون المنظم للانتخابات الرئاسية ألا يكون المترشح محكوما عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى، ما لم يكن مأذونا له بذلك من الجهات المختصة.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وقال إنه سيكون «حريصا على توحيد المؤسسات ودعم الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة»، مؤكدا أن «المصالحة الوطنية ركن أساسي لاستقرار بلادنا»، وأكد حرصه «على استرداد مكانة بلادنا وعزها وعلى أن تكون الحكومة حيث يكون المواطن» الليبي.

وأشار إلى أنه سيعمل على «خلق سياسة خارجية مبنية على المصالح الوطنية وعدم السماح بالتدخل الخارجي في شؤون بلادنا»، وأيضا «تطوير مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور مهم في تنمية البلاد».

وقدم وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية في مقر المفوضية بطرابلس أمس.

المرشحون لرئاسة ليبيا:

خليفة حفتر

سيف الإسلام القذافي

عقيلة صالح

فتحي باشاغا

أسعد محسن زهيو

فيضان عيد حمزة

السنوسي عبدالسلام الزوي

عبدالحكيم زامونة

محمد المزوغي

عبدالله ناكر