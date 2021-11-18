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مغص أوصلهم للمستشفى.. أول تعليق من التعليم على تسمم طلاب مدرسة بكفرالشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما أثير حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة كفر الطايفة بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تابع مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، حيث تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وأصبحت حالتهم الصحية مستقرة، موضحا أن الحالات تخرج تباعًا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية.

وأكدت المديرية، على أنه تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء.

ووجه شوقي، مدير المديرية بمتابعة الحالة الطبية للطلاب لحين الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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