ضبط ملح طعام مجهول المصدر في حملة تموينية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، ضبط حبوب الغلال السامة والمحظور تداولها لخطورتها القاتلة، وتحرير ٨ محاضر ضد التجار، والتحفظ على ٦٢٥ كيلو ملح طعام بدون فواتير بالعاشر من رمضان في الشرقية.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن إدارة تموين العاشر من رمضان شنت حملة على محلات بيع المبيدات والأسمدة الزراعية، وأسفرت عن تحرير ٨ محاضر للمخالفين، وضبط مادة فوسفيد الألمنيوم (حبوب الغلة السامة) المحظور تداولها، والتحفظ على عدد ١٧ عبوة.