توزيع 185 ألف فيزا ميزة على الأسر الأولى بالرعاية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

بدأت محافظة بني سويف في توزيع بطاقات تكافل وكرامة الجديدة "فيزا ميزة" على الأسر الأولى بالرعاية الذي يشملهم برنامج تكافل وكرامة، والبالغ عددها 185 ألف فيزا بقيمة تصل إلى 12 مليون جنيه.

من جانبه تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف مقر مديرية التضامن لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات التابعة لقطاع التضامن الاجتماعي، والحلول والبدائل المناسبة لعدد من المعوقات التي تواجه منظومة العمل.

وشدد محافظ بني سويف على تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، منعًا لحدوث تكدس وزحام مع ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية، واستمع المحافظ خلال جولته لشكاوى عدد من المواطنين حول توقف الصرف بالفيزا الخاصة بهم، وأفادت وكيلة الوزارة بأن ذلك يرجع لنقص المستندات المطلوبة وافتقاد بعض الاشتراطات، وأنها بصدد التواصل مع الوزارة في هذا الشأن.