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مدير الصحة العالميّة يتحدّث عن سبب إستمرار جائحة "كورونا" والعدد الحقيقي لضحاياها

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اسماعيل عبد الحي - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس أن إستمرار جائحة فيروس في العالم سببه عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات.

 

وقال تيدروس خلال منتدى أمني نظمته كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء "كل من عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات في العالم مع مزيج من الإجراءات غير المتسقة وغير الممنهجة في قطاع الرعاية الصحية يمدد الجائحة، حيث يعطي الفيروس مجالا أكبر للإنتقال والتحور".

 

وأعاد إلى الأذهان أن فيروس كورونا أودى بحياة نحو 5 ملايين شخص، حسب البيانات الرسمية، إلا أن "العدد الحقيقي أكبر بكثير".

 

وشدد تيدروس على أن "هذه الجائحة تمثل في قلبها أزمة تضامن، أبرزها وأعقدها الضعف الجذري للهيكل العالمي للرعاية الصحية".

 

 

 

المصدر: "تاس"

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: "تاس"

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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