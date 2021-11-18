الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تلعب بالنار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

تعليقا على قرار السلطات الإسرائيلية نقل وزاراتها إلى القدس، رأى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن “الحكومة الإسرائيلية تلعب بالنار”، بخصوص هذا الملف.

وفي تصريحات لـ”صوت فلسطين”، قال نبيل أبو ردينة: “كل خطوة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية على أرض القدس الشرقية المحتلة مرفوضة ومدانة وغير شرعية ولن نسمح ببقائها ولن يستمر هذا الحال مهما طال الزمن”، معتبرا أن “الحكومة الإسرائيلية تلعب بالنار، وتحاول أن تفرض حقائق، لكن كل حقائقها زائفة وسيزول الاستيطان والاحتلال، ولن يجدوا فلسطينيا واحدا يقبل بالمساس بالسيادة والأرض الفلسطينية”.

ولفت الناطق باسم الرئاسة، إلى أن الرئيس، محمود عباس، أبلغ سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، خلال لقائها في رام الله يوم أمس الأربعاء، بأنه “لا يمكن السكوت على ذلك والأمور لم تعد تحتمل”.

وتابع: “الرئيس أبلغ المبعوثة الأمريكية بأن كل الممارسات الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى تدهور الأوضاع وتقويض حل الدولتين الذي أعلنت الإدارة الأمريكية التزامها به”، لافتا إلى أن “الرئيس عباس أكد أنه لن يقبل بأن يستمر هذا الوضع”، داعيا الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية إلى “تحمل المسؤولية، لأن الابتعاد عن طريق السلام لن يدفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام”.

وأكمل: “كل الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة والمدانة من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، يجب أن تتحول إلى أفعال على الأرض، الأمور لم تعد قابلة للاحتمال”.