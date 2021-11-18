بولندا ستطلب من ألمانيا وقف خط أنابيب نورد ستريم

وارسو : أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أنه سوف يطلب من الحكومة الاتحادية الجديدة المنتظر تشكيلها في ألمانيا، الوقف العاجل لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" بين روسيا وألمانيا.

وقال مورافيتسكي لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس، إنه سوف يتواصل مع أولاف شولتس باعتباره المستشار المحتمل القادم لألمانيا، وسوف يقول له شخصياً: "إننا ندافع هنا في بولندا عن حدود الاتحاد الأوروبي، وإذا تحدثنا عن الصورة الأكبر فدعنا نعمل سويا لأجل السلام وألا نعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أموالاً إضافية عن طريق مدفوعات الطاقة، كي يواصل التسلح"، موضحاٍ أن ذلك يعني بالطبع وقف خط أنابيب الغاز الجديد.

يشار إلى أن بولندا تعارض منذ فترة طويلة خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" الذي اكتمل بالفعل.