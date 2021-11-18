مقتل 9 مسلحين في كشمير الهندية

كشمير: قالت الشرطة في كشمير إن قوات هندية قتلت 7 يشتبه أنهم من المسلحين في كشمير هذا الأسبوع في هجوم أعقب عمليات قتل نفذها مسلحون في الآونة الأخيرة.

وقالت قوات الأمن، إنها قتلت أيضاً اثنين آخرين يشتبه في أنهما ساعدا المسلحين، لكن ذويهم قالوا إن القتيلين بريئان ونظموا احتجاجاً على ضوء الشموع في مدينة سريناغار عاصمة كشمير الهندية.

وقال رئيس شرطة كشمير فيخاي كومار، إن 5 مسلحين قُتلوا اليوم الأربعاء في معركتين بالأسلحة النارية في جنوب سريناغار، مضيفاً أنه يُعتقد أن الخمسة من جماعة جبهة المقاومة التي أعلنت مسؤوليتها عن قتل مهاجرين أخيراً في الإقليم المتنازع عليه.

وأضاف أن مسلحين اثنين قُتلا في تبادل لإطلاق النار في سريناغار برفقة رجلين يُعتقد أنهما ساعدا المسلحين.

ونفت عائلتا الرجلين أي صلة لهما بالمسلحين وقالتا إن السلطات لم تسلمهما الجثتين للدفن. وقالت الشرطة إنها دفنت الأربعة في شمال سريناغار.