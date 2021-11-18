روسيا تتجاوز حاجزالـ 260 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا ، حاجز الـ 260 ألف حالة وفاة بعد تسجيل 1251 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، مقابل 1247 يوم أمس ، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020 ، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 260 ألفا و335 حالة وفاة.

