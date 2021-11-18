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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تتجاوز حاجزالـ 260 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا ، حاجز الـ 260 ألف حالة وفاة بعد تسجيل 1251 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، مقابل 1247 يوم أمس ، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020 ، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 260 ألفا و335 حالة وفاة.
وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا الروسية في تقريرها اليومي انه تم تسجيل 37374 إصابة جديدة بالفيروس مقارنة بـ 36626 في اليوم السابق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 9 ملايين و219 ألفا و912 إصابة.
وتماثل 36414 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع المتعافين 7 ملايين و919 ألفا و250 شخصا.