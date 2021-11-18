غسل الأموال والتخابر .. الكويت.. النيابة تأمر بحبس 18 بقضية تمويل حزب الله

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وسائل إعلام كويتية، يوم الخميس، إن النيابة العامة أمرت بحبس 18 متهما في قضية تمويل حزب الله اللبناني.

ونقلت "رويترز" عن صحيفتي "الرأي" و"القبس" إن "النيابة العامة قررت حبس 18 متهما في تمويل حزب الله، 21 يوما، وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق".

وأضافت أنهم متهمون في "ثلاث تهم أمن دولة، وهي الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر".

وكانت الدول الخليجية قد صنّفت في عام 2016، جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية.

وسبق للكويت أن أدانت في عام 2016 مجموعة من المواطنين بتهمة التجسس لصالح إيران وحزب الله، وهو ما نفته طهران وقتها.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أُفرج عن العديد من المدانين في هذه القضية بموجب عفو أصدره أمير الكويت.