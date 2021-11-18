شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: مصر حريصة على دفع العلاقات الاقتصادية مع المجر ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على دفع العلاقات الاقتصادية مع المجر، وتعميق الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة بكلا البلدين، مُشيراً إلى أن هناك حرص مصرى على تعزيز التعاون مع دول تجمع الفيشجراد، خاصة على الصعيد البرلماني، كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال اللقاء الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، زولت سيمجين نائب رئيس وزراء المجر، وذلك فى إطار زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى دولة المجر.

ومن جانبه، رحب زولت سيمجين نائب رئيس الوزراء المجري بالوفد البرلمانى المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مؤكداً اعتزازه بهذا اللقاء وبهذه الزيارة، والتى تمثل تأكيداً لما وصلت إليه العلاقات المصرية المجرية من مستوى متميز على كافة الأصعدة، ومؤكداً على أن المجر تسعى لتوطيد أسس الشراكة والتعاون مع مصر والتنسيق وتبادل الرؤى حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



















