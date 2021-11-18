شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لتعديل قانون "العمد والمشايخ" قبل مناقشته × 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة المقدم لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، يهدف لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني، و لمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي.

يأتي مشروع القانون الذى انفردت"الخليج 365" بنشره، في ضوء ما أقرته المادة رقـم ( 59 ) من الدسـتـور حيث الحـق في الحياة الأمنـة لكـل مـواطن، وألزمت الدولـة بتـوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ويمثل نظام العمـد والمشايخ عنصراً أساسياً في منظومة العمل الأمني، بحسبان العمـد والمشايخ مـن رجـال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية .

فماهي تفاصيل مشروع القانون الجديد ؟