شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 200 ألف شاب.. تعرف على تفاصيل استراتيجية الاتصالات لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي استعراض وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت استراتيجية الوزارة لبناء الانسان من خلال إتاحة التدريب لصقل المهارات المطلوبة في سوق العمل، ورعاية الابداع لخلق فرص وظيفية جديدة.

فما هي الخطوات التي اتخذتها وزارة الاتصالات في هذا الجانب ؟

- في اطار التدريب زادت أعداد المتدربين ببرامج الوزارة من 4 الاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى 2018، الى 148 الف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه فى 2020.

- من المستهدف تدريب 200 الف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال 2021.

- يتم تنفيذ استراتيجية التدريب وفقا لنهج هرمى يتدرج من توفير التدريب المتخصص فى المدارس التكنولوجية لمنح دبلوم تكنولوجيا تطبيقية، ثم اتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية لمنح دبلوم فوق متوسط وبكالوريوس تكنولوجي، ثم التدرج للوصول الى بكالوريوس وماجستير أكاديمي من خلال جامعة مصر للمعلوماتية.

- يتدرج نموذج التدريب الهرمي ليصل الى منح دبلوم متخصص فى الذكاء الاصطناعىى والعمل على اضافة تخصص الأمن السيبرانى، وذلك بالتعاون مع جامعة ايبيتا الفرنسية وشركة أمازون ويب سرفيسز العالمية العالمية؛ ثم منح ماجستير عملى مقترن بتدريب فى الشركات من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية، وانتهاء بتدريب فى مجالات تكنولوجية مختلفة ومهارات قيادية لخريجى الجامعات.