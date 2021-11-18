إيران: هذا سبب موت عدد كبير من فقمات بحر قزوين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 نوفمبر 2021 02:25 مساءً - منذ 59 دقيقة

رجحت السلطات الإيرانية أن تكون المناورات التي أجرتها أذربيجان في مياه بحر قزوين، “السبب وراء موت عدد كبير من فقمات هذا البحر”.

وأوضح أمير شيرازي، مدير المركز الطبي والبحوث الحفاظ على فقمة بحر قزوين، قائلا: “تم استبعاد الكثير من الفرضيات بشأن سبب موت عدد كبير من الفقمة القزوينية، ومنها التسمم الحاد وإنفلونزا الطيور الشديدة وأمراض السل”.

وأضاف: “لكن احتمال تأثير المناورة البحرية الأخيرة لجمهورية أذربيجان ما زال قائما، حيث تم اكتشاف جثة 42 فقمة عقب التدريبات العسكرية، بينما كان العدد 12 فقمة لقيت حتفها طوال الأشهر الستة التي سبقت المناورات”.

وأكمل: “بحسب الخبراء، وفي التحقيق الأولي في هؤلاء الضحايا، يعود السبب إلى المناورة العسكرية لجمهورية أذربيجان، التي بدأت أواخر سبتمبر 2021 في باكو”.