شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الدورة الـ 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم بجامعة الدول العربية, أعمال الدورة الــ 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه, بمشاركة وزراء المياه والموارد المائية والري العرب ومن يمثلونهم, وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي.

وتناقش الدورة الوزارية للمجلس، عددًا من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال أهمها الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وعددًا من التقارير حول المبادرات الإقليمية بشأن الأمن المائي والتغيرات المناخية على الموارد المائية، وتحديث الإستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2010-2030) بعد إدخال ملاحظات الدول العربية عليها، التي من المتوقع أن يتم اعتمادها في هذه الدورة، ومن ثم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمة العربية.

كما تناقش الإعداد والتحضير للمؤتمر العربي الرابع للمياه وموضوعه "الأمن المائي العربي من أجل الحياة والسلام".

وبشأن بالتحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه 2022 في داكار بالسنغال، سيتم عرض موجز للاجتماعات العربية التي تم عقدها في الفترة السابقة كجزء من التحضير العربي، ومناقشة الخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها والمشاركة العربية في المنتدى.

وفيما يتعلق بمتابعة خطة التنمية المستدامة 2030 الخاصة بالمياه، فسيتم عرض تقرير (الاسكوا) عن متابعة تنفيذ الخطة، وكذلك تقرير حول الأنشطة المنجزة من قبل(الفاو) في إطار مشروع "تنفيذ أجندة 2030 المتعلقة بكفاءة وإنتاجية واستدامة المياه، وكذلك تقرير الجمعية العربية لمرافق المياه حول تنفيذ الخطة في الدول العربية، وعرض المجلس العربي للمياه والشبكة العربية للبيئة والتنمية حول الموضوع نفسه .