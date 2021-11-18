شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة» يلتقي مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم على هامش زيارته الجارية للجمهورية الإيطالية، مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) غيلبرت هونغبو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه الشراكة الإستراتيجية بين المركز والصندوق التي تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية في العالم، وبناء القدرات في المجال الإنساني والإغاثي، إضافة إلى تبادل الخبرات الميدانية والمعرفة، والتعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد حرص المملكة على تسخير إمكانياتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، مقدماً الشكر للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لجهوده في رفع المعاناة عن الشعوب المتضررة حول العالم.