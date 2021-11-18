تفاصيل جديدة بشأن العراقيين العالقين في بيلاروسيا

بغداد - ياسين صفوان - أعلن القنصل العراقي لدى روسيا وبيلاروس ماجد الكيلاني، اليوم الخميس، أنهم سلموا سلطات مطار مينسك قائمة بـ 430 اسما سجلوا للمغادرة على متن الطائرة التي خصصتها الحكومة العراقية لنقل المواطنين العالقين على الحدود البيلاروسية، وصل منهم 410 إلى مطار مينسك.

وقال الكيلاني في تصريحات تابعتها الخليج 365، "أعطينا مطار مينسك قائمة بـ 430 اسما، وصل منهم إلى المطار 410"، بحسب وكالة سبوتنك

وأوضح الكيلاني أن "الطائرة ستقلع عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مينسك"، مبينا أن "السلطات العراقية "جهزت طائرة أخرى لنقل المواطنين في حال زاد العدد عن 430".

وأشار القنصل إلى أنه "تم اصدار " 75 جواز سفر مؤقت" للأشخاص الذين فقدوا جوازات سفرهم".

وصباح اليوم أعلنت وزارة النقل، إنطلاق إحدى طائرات اسطولها الجوي من مطار بغداد الدولي الى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.