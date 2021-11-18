شاهد.. السيسي يستقبل ولي عهد بريطانيا وزوجته في القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وقرينته بقصر الاتحادية، الخمييس، الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول.



ووصل الأمير تشارلز و وزوجته " كاميلا"، إلى القاهرة، قادمين من الأردن فى زيارة لمصر تستغرق يومين.

وكان في استقبال الأمير تشارلز بمطار القاهرة وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، وجاريث بايلي، سفير بريطانيا لدى مصر ، حيث تم وضع أعلام مصر وبريطانيا على أعمدة التشريفات قرب استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة وفي الطريق حيث يسير موكب الأمير تشارلز.

وتأتي زيارة ولي عهد بريطانيا لمصر ضمن جولته الأولي خارج بريطانيا منذ جائحة كورونا، كما تعد هذه الزيارة الرسمية الثانية للأمير تشارلز والدوقة كاميلا بعد زيارتهما الأولى لمصر عام 2006.

وكانا قد زارا حينها مصر في إطار جولة عالمية شملت السعودية والهند بهدف تعزيز التفاهم والتسامح بشكل أفضل بين الأديان، ودعم مبادرات البيئة، وتشجيع فرص العمل والتدريب المستدامة للشباب.

ووفقا للمكتب الملكي، فإن الرئيس المصري وقرينته سيستقبلان أمير ويلز ودوقة كورنوال لدى وصولهما إلى مصر، في قصر الاتحادية للترحيب بهما رسميا.

كما يتضمن جدول الزيارة لقاء مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للبحث والتحاور بشأن التناغم الديني، ودور الدين في الحفاظ على البيئة.