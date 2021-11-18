الفيضانات تربك حركة النقل في مقاطعة كندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤول بالشرطة الكندية الثلاثاء أن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه وفُقد آخران في أعقاب انهيارات أرضية جرفت السيارات من على طريق سريع إلى الشمال الشرقي من فانكوفر.



وأضاف دواين ماكدونالد، نائب مفوض الشرطة في مؤتمر صحفي، أن من المعتقد أن الشخصين المفقودين كانا يسافران على الطريق بالقرب من ريمبرتون على بعد حوالي 160 كيلومتراً شمال شرقي فانكوفر، عندما وقعت الانهيارات الأرضية. وتسببت الأمطار الغزيرة على مدار يومين في مقاطعة كولومبيا البريطانية على المحيط الهادي في حدوث فيضانات كبيرة ووقف خطوط السكك الحديدية.

وقال ميناء فانكوفر إن الفيضانات والانهيارات الأرضية أدت إلى وقف خدمات القطارات في تطور قد يؤثر على شحنات الحبوب والفحم والبوتاس.

وقالت ناطقة باسم الميناء إن «جميع خدمات السكك الحديدية القادمة من وإلى ميناء فانكوفر توقفت بسبب الفيضانات في المناطق الداخلية لكولومبيا البريطانية».

وأضافت أن الفيضانات أغلقت أيضاً العديد من الطرق السريعة بما في ذلك جميع الطرق الرئيسة المؤدية إلى فانكوفر.

يشار إلى أن ميناء فانكوفر ينقل يومياً بضائع تبلغ قيمتها 550 مليون دولار كندي (440 مليون دولار) وتتراوح بين السيارات والسلع الأساسية.