تنمية المشروعات: دورات لتدريب المشروعات الصغيرة على التسويق الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تعقد فروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات بعقد دورات تدريبية مجانية لأصحاب المشروعات القائمة لتوعيتهم بأهمية التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وتدريبهم على أساليب التسويق والتصوير الاحترافي للمنتجات، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس.

وقال الجهاز إن هذه الدورات تأتي في إطار الخدمات الفنية التي يقدمها لأصحاب المشروعات لمساعدتهم في تطوير مشروعاتهم وتسويق منتجاتهم محليًا وإتاحة الفرص التصديرية لها.

وأضاف أن فروع الجهاز في كفر الشيخ والشرقية وطنطا والأقصر وأسوان تنظم دورات تدريبية تتضمن آليات تنفيذ الحملات الإعلانية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية إعداد المحتوى والوصول للفئات المستهدفة وفقا لطبيعة كل مشروع، بالإضافة إلى كيفية استخدام التمويل المناسب لتنفيذ هذه الحملات بما يتفق مع إمكانات وقدرات كل مشروع.

وقال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يتوسع في الفترة الحالية في تقديم مختلف خدماته الفنية إلكترونيا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء بمختلف المحافظات لضمان استفادتهم من هذه الخدمات في التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأضاف أنه يتم التعاون مع مختلف شركاء التنمية في تقديم الدورات التدريبية الخاصة بالتسويق الإلكتروني ومنها وزارة الاتصالات، والمجلس القومي للمرأة، والجامعات، والجمعيات الأهلية، حيث استفاد المئات من أصحاب المشروعات في الدورات التي تم تنظيمها بمحافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية.

وأشار عباس إلى أن الدورات الحالية يتم تنظيمها بالتعاون مع "مهارات جوجل" وفقا لأحدث نظم التسويق المتبعة، كما يتم تشجيع أصحاب المشروعات على تسجيل مشروعاتهم بمنصة المشروعات الصغيرة (www.msme.eg)، وتعريفهم بالخدمات التفاعلية المالية وغير المالية على المنصة، وكيفية التسجيل عليها كمشروع ورفع صور المنتجات عليها بجودة عالية.

ويمكن لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القائمة سواء من عملاء جهاز تنمية المشروعات أو غيرهم، الراغبين في التسجيل للحصول على هذه الدورات التدريبية المجانية التسجيل عبر الرابط (اضغط هنا) أو التوجه لفروع الجهاز في المحافظات ويمكنهم التعرف على أقرب فرع بالاتصال بـ (16733)، وفقا للبيان.