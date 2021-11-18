"خلص عليه وولع في جثته".. تفاصيل مقتل تاجر وسرقة أمواله بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة غياب أحد الأشخاص بسوهاج، إذ تبين أن شخص استدرجه بدعوى توصيله ثم قتله وأشعل النيران في جثته.

تلقى قسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة المراغة يفيد بغياب شقيقها تاجر مواد خاصة بإنتاج البلاستيك، مقيم بالجيزة، وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة المراغة عقب قيامه بتوزيع المواد الخام على عملائه بمصانع البلاستيك بدائرة قسم شرطة الكوثر وتحصله على مبالغ مالية منهم.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) .

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أنه عقب انتهاء المجني عليه من توزيع المواد الخام الخاصة بالمجني عليه بالسيارة قيادته وتحصل المجني عليه على قيمتها اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المذكور والاستيلاء على تلك المبالغ فقام باقناعه باحضار سيارة ملاكي لتوصيله للقاهرة حيث اصطحبه لمدينة ساحل سليم بأسيوط وقام باستئجار سيارة ملاكي من (أحد الأشخاص ، مقيم بأسيوط).

ولدى سيرهما بالطريق الصحراوي الشرقي قام باخراج سلاح ناري من طيات ملابسه (فرد محلي) كان قد أعده مُسبقاً وأطلق عيار ناري تجاه المجني عليه داخل السيارة محدثاً إصابته التي أودت بحياته ثم قام بإنزاله من السيارة وقام بسكب كمية من البنزين على الجثة وإشعال النيران بها واستولى على المبلغ المالي، وأرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه (399,840 ألف جنيه) والسيارة المستخدمة في الواقعة وتبين وجود آثار دماء بداخلها، كما أرشد عن مكان جثة المجني عليه بالطريق الصحراوي الشرقي وأضاف بتخلصه من السلاح الناري بإلقائه بالظهير الصحراوي عقب ارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.