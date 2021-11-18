حقكم علينا وكل حاجة هترجع أحسن.. رسائل السيسي لمتضرري السيول في أسوان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الخميس، الأماكن المتضررة من موجة السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان منذ أيام وأماكن الإيواء بمناطق الكوبانية والعلاقي وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، والدكتورة غادة يحيى أبوزيد، نائبة المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد من رؤساء المدن.

وحرص اللواء محمود شعراوي خلال تفقد عدد من المنازل التي تعرضت للانهيار بسبب السيول والأمطار بقرية الكوبانية على نقل رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الأسر والأهالي المتضررة، قائلاً: جايلكم برسائل شخصية من الرئيس السيسي إن كل حاجة هترجع زي ما كانت وأحسن وده حقكم علينا.. وهناك توجيهات من رئيس الوزراء لكافة الوزارات المعنية بسرعة العمل على تعويض كل الأسر التي تضررت وتعرضت لخسائر مالية نتيجة موجة الطقس السيء والسيول وحصر كافة الأسر التي تحتاج تعويضات.

وأضاف وزير التنمية المحلية خلال لقاءاته مع الأهالي : البلد كلها معاكم بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل الوزارات والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعنينا فيكم في كل طلبات الأهالي.

كما وجه اللواء محمود شعراوي بسرعة الانتهاء من أعمال شركات المقاولات الجارية لإعادة بناء المنازل المنهارة والاستجابة لكل مطالب الاهالي في المناطق التي تضررت بسبب السيول وإرسال حصر للوزارة بأي مطالب جديدة للمواطنين.

وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى أنه يتابع مع الحكومة وكافة الجهات المعنية تنفيذ كل مطالب الأسر وعودة الحياة لطبيعتها في المناطق المتضررة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات أزمة السيول ودعم جميع الأسر المتضررة.

وحرص وزير التنمية المحلية على الاطمئنان على تقديم كافة الخدمات المختلفة للأسر المتضررة لحين عودتهم إلى منازلهم التي تعرضت للانهيار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتفقد الوزير والمحافظ عددا من المنازل التي تضررت والجاري إنشاؤها بالكامل على نفقة الدولة بنجعي الحجر والبسطامي الفوقاني وتم التأكيد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بهذه الأسر والوقوف بجانبهم حتى يتم ترميم منازلهم التي تضررت أو إنشاؤها من جديد لعبور الأثار الناجمة عن هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي لهم، بما يتوازى مع استكمال لجان الحصر للمنازل التي شهدت انهيارات جزئية أو كلية بكل دقة ونزاهة وشفافية وبعيداً عن أي تلاعب بما يضمن معه وصول المساعدات العينية أو المادية لمستحقيها بكل عدالة ودون أي مجاملات، ولاسيما أن آلية التوزيع تتم بواسطة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لما لديهم من دراية واضحة عن أهايى كل منطقة أو قرية تابعة لهم.

كما تم التأكيد على المتابعة المباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي للأوضاع الراهنة لحظة بلحظة بالمناطق والقرى المتضررة من السيول حيث أعطى توجيهاته بتوفير كافة الإمكانيات، وزيادة أوجه التكاتف والتلاحم مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال لضخ المزيد من المعونات والمساعدات للأسر بما يساهم في تخفيف المعاناة عنهم.

ومن جانبهم تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على متابعة تداعيات السيول على أهالي القرية وتوجيهاته للدكتور مصطفى مدبولي بالاستجابة لجميع مطالب الأسر التي تضررت وإعادة حياتهم لطبيعتها وبناء منازلهم التي انهارت، معربين عن سعادتهم بزيارة وزير التنمية المحلية لقريتهم ممثلا عن الحكومة للاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة حلها.

وعقب ذلك تفقد اللواء محمود شعراوي برفقة اللواء أشرف عطية الوحدات السكنية بطريق العلاقي والتي تضم 504 وحدات تم تخصيص جزء منها كإيواء عاجل للأسر المتضررة طبقا لرغباتهم، وخاصة بعد قيام المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بتجهيزها بالأثاث والأجهزة والمستلزمات المنزلية والمفروشات لاستقبال المواطنين الذين لهم رغبة الإقامة بهذه الوحدات، لحين انتهاء الترميمات أو الإنشاءات لمنازلهم التي تعرضت للانهيار الجزئي أو الكلي.

واطمأن الوزير والمحافظ على توفير جميع السلع الأساسية والغذائية للمواطنين في تلك الشقق وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم والخبز وأنابيب البوتاجاز والتي تتعاون في توفيرها جميع الوزارات المعنية بالحكومة.