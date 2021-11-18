ضبط تاجر أدوات صيد يدير ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالدقهلية قيام (تاجر أدوات صيد "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الكردي) بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص داخل المحل الخاص به "الكائن بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن "الوطني، العام، المركزي) ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه.. وبحوزته 4 فرد خرطوش- 8 طبنجات معدلة – 7 بنادق ضغط هواء- عدد كبير من الطلقات محدثة الصوت- أجزاء وأدوات التصنيع– هاتف محمول – مبلغ مالي).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.