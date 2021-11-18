شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تنشر 64 طائرة مقاتلة مطورة وسط التوترات مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدخلت تايوان اليوم الخميس 64 طائرة مقاتلة الخدمة، وذلك بعد تطويرها إلى أحدث نسخة متطورة بمساعدة الولايات المتحدة.

ويأتي بدء تشغيل الطائرات المقاتلة من طراز "إف16- في"، التي تتمتع بقدرات قتالية متقدمة، وسط تصاعد التوترات بين تايبيه وبكين منذ أن بدأت الصين توغلات متكررة في منطقة الدفاع الجوي التايوانية الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرئيسة التايوانية تساي إينج وين قولها خلال حفل رسمي في قاعدة تشيايي الجوية إن هذه الخطوة تظهر تصميم تايوان على زيادة قدراتها الدفاعية.