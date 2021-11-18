شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستنكر قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعربت تونس، عن إستنكارها قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينة المحتلة

ودعا وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم، المجموعة الدولية إلى الاضطلاع بدورها لإطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمني محدد.

وجدد الجارندي موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف والتجزئة، لا سيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.