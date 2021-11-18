حصيلة قياسية لوفيات كورونا في مصر

القاهرة: أعلنت مصر، الأربعاء، تسجيل أعلى حصيلة للوفيات الجديدة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” منذ أواسط يوليو 2020 حيث تجاوز هذا المعدل لأول مرة منذ ذلك الحين مستوى 70 حالة.

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 960، مقارنة مع 941 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 346808.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 71 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 69 حالة في بيانات الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 19707 أشخاص.

كما أفاد مجاهد بخروج 654 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 289533 شخصا.

وتشهد مصر منذ أغسطس ارتفاعا جديدا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة في ظل الموجة الرابعة من الجائحة.