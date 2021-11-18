النيابة الكويتية تأمر بحبس 18 في قضية تمويل حزب الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قررت النيابة العامة الكويتية، الخميس حبس 18 متهما في قضية تمويل مليشيات حزب الله، اللبنانية 21 يوما وإيداعهم السجن المركزي.



وبحسب مصادر لوسائل إعلام محلية، فإنه "من المتوقع مثول المتهمين اليوم أمام قاضي تجديد الحبس، حسب المدة القانونية المحتجزين فيها والتي تتطلب عرضهم على قاضي التجديد".

وأشار المصدر إلى أن "النيابة لاتزال تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالتها قريباً إلى محكمة الجنايات".

وكان جهاز أمن الدولة الكويتي، ألقى القبض على مجموعة متعاونة مع مليشيات "حزب الله" اللبنانية، وصل عددها إلى 18 شخصا، منذ مطلع الشهر الجاري، بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن وتمويل المليشيات.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن "المضبوطين بينهم 4 أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمُهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينيات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري".