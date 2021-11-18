فرنسا: كورونا تنتشر في كل مكان لكن لا قيود إضافية حالياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

قال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية امس إن البلاد تشهد موجة خامسة من جائحة كوفيد-19، لكن فرض المزيد من الإجراءات الإضافية للحد من تفشي المرض غير مطروح على جدول الأعمال في الوقت الراهن.



وقال للصحفيين بعد اجتماع للحكومة "الجائحة تنتشر في كل مكان... لكننا نتكيف على نحو أفضل من ذي قبل بفضل اللقاحات وجواز المرور الصحي".