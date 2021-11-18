" لويد أوستن" يعلن زيارته لدولة الإمارات خلال رحلته إلى الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال رحلته إلى الشرق الأوسط.



وأوضح لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم مناقشة الأولويات الدفاعية المشتركة بين أمريكا والإمارات خلال زيارته.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن واشنطن ملتزمة بأمن الشرق الأوسط ونواصل تعزيز شراكاتنا هناك.

وأكد لويد أوستن، أن بلاده ملتزمة بمنع حصول إيران على سلاح نووي، وتابع قائلًا: " ندعم جهود الرئيس بايدن للتوصل إلى اتفاق مع طهران".

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ودول مجلس التعاون الخليجي تدين السياسات الإيرانية "العدوانية والخطيرة" في المنطقة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن:"إيران تستخدم الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار في استهداف المدنيين والبنية التحتية في السعودية والملاحة في خليج عمان".

وتابعت: "الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على أن برنامج إيران النووي يشكل مصدر قلق بالغ".