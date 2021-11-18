بعد العثور على تابوت وعظام بشرية.. عمل "جسات" للكشف عن شواهد مقبرة أثرية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

واصلت منطقة آثار سوهاج أعمالها لليوم الثالث على التوالي للكشف عن شواهد المقبرة الأثرية، التي عُثر عليها أثناء حفر أساسات مسجد بالمنطقة الصحراوية بناحية قرية الحواويش بأخميم شرقي المحافظة.

وقال مصدر مسئول بمنطقة آثار سوهاج، إنه جاري عمل الجسات بالمنطقة للوصول إلى حقيقة المكان والكشف الأثري، مصيفًا أن التابوت الذي عُثر عليه أثناء حفر أساسات المسجد حجري وخالي من أي نقوش تشير إلى تاريخ المكان.

وكان مجموعة من العمال وأثناء حفر أساسات مسجد عباد الرحمن بناحية قرية الحواويش بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، الثلاثاء الماضي، قد عثروا على تابوت حجري وعظام بشرية، وشواهد مقبرة أثرية، وجرى فرض كردون أمني حول المكان، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.