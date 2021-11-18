البورصة ترتفع بافتتاح تعاملات الخميس بعد توصيات "الرقابة المالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة إلى 0.1% في بداية تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى 11464 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة طفيفة بلغت 0.04% كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وعقدت هيئة الرقابة المالية اجتماعا طارئا أمس الأربعاء مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه، أمس الأربعاء على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بنسبة 20%، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، نتائج وتوصيات الاجتماع الطارئ، مع مسؤولي البورصة المصرية، واللجنة الاستشارية لسوق المال.

وجاء الاجتماع ذلك في ظل حالة من التراجع لعدد من الأسهم والمؤشرات في الفترة الأخيرة على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إجراءات تحفيزية تستهدف تحفيز الاستثمار في البورصة وخفض آثار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بدءا من أول العام المقبل.

وأوصى الاجتماع، بالعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية.

كما أوصى الاجتماع، بدراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.

وتضمنت التوصيات، قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية و التقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.

كما تضمنت قيام البورصة المصرية بدراسة تعديل سعر الاقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن، وقيام الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع إلى 0.35% في نهاية تعاملات أمس إلى مستوى 11453 نقطة.

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