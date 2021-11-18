تجديد حبس سائق "لودر" تسبب في إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تجديد حبس سائق لودر 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بصدم سيارة وإصابة 5 أشخاص بالخطأ.

وكشفت المعاينة الأولية بأن "اللودر| بدون فرامل وفقد السائق السيطرة عليه مما تسبب في اصطدامه بسيارة وتسبب في إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع الثالث يفيد بوقوع حادث تصادم بين لودر وسيارة وإصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وحرر المحضر اللازم.