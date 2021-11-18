إقبال سياحي على منتجعات جنوب سيناء و92% نسبة إشغالات الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت كافة القطاعات السياحية بمدينة شرم الشيخ إقبالًا من السائحين من مختلف جنسيات العالم تزامنًا مع الموسم السياحي الشتوي.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن السياحة بكافة أنواعها تعد مصدر هام للعملة الصعبة، لذا تسعى القيادات السياسية على تطوير المقومات السياحية بشكل يناسب متطلبات العصر، ويلبي احتياجات كافة أنواع وفئات السائحين.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم الخميس، أن نسبة الإشغالات السياحية العامة بمحافظة جنوب سيناء تخطت الـ85%، بينما بلغت نسبة الإشغالات السياحية بمدينة شرم الشيخ 92%، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع أعياد الكريسماس، مشيرًا إلى وجود إقبال على الحجوزات الفندقية من مختلف الدول الأوربية، كون جنوب سيناء تعد مشتى سياحي عالمي.

وعن الجنسيات السياحية الوافدة لجنوب سيناء أكد المحافظ أن مدينة شرم الشيخ تستقبل أكثر من 15 جنسية مختلفة، من دول أمريكا، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبرازيل، وأسبانيا، وانجلترا، وروسيا، وكندا، واستراليا، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وكازاخستان، وأندونيسيا، واليونان ، إضافة إلى الدول العربية المختلفة.