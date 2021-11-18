رئيس وزراء ليبيا الأسبق علي زيدان يترشّح للإنتخابات الرئاسيّة

اسماعيل عبد الحي - أعلن رئيس الوزراء الليبي الأسبق، علي زيدان اليوم الأربعاء، تقدمه بأوراق ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وحسب قناة "ليبيا الأحرار"، أكد رئيس الوزراء ليبيا الأسبق بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية، أنه على إستعداد لقبول أي تنازل للتوصل إلى وفاق وطني، مشيرة إلى أن علي زيدان أعلن الفترة الماضية عن إشهار حزبه السياسي الجديد من العاصمة طرابلس.

​يذكر أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا بدأ من يوم الاثنين 8 نوفمبر، وسينتهي في 22 من الشهر نفسه، وقدم كل من سيف الإسلام القذافي وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر بأوراق ترشحهما.

ومن المقرر أن تعقد الإنتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

سبوتنيك