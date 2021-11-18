تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 نوفمبر 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها، عن وصول الزوجين الإسرائيليين موردي ونتالي اوكنين فجر اليوم الخميس إلى تل أبيب من تركيا بعدما احتجزا هناك للاشتباه بتورطهما بأنشطة تجسس بسبب تصويرهما القصر الرئاسي في اسطنبول.

وأفاد بيان مشترك لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد، بأنه تم الإفراج عن موردي ونتالي اوكنين، بعد جهود مشتركة أمام السلطات التركية.

وشكر البيان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والحكومة التركية على التعاون المشترك الذي أفضى إلى إطلاق سراحهما وانتهاء الملف، ولم يتطرق البيان إلى المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات قضية الاعتقال والإفراج عن الزوجين.

وكان لابيد قد اتصل أمس الأربعاء بالعائلة خلال ساعات الظهر وأبلغ أفرادها بأن موردي ونتالي سيعودان إلى البلاد الخميس، بيد أن هذا الأمر بقي في طي الكتمان خشية أن تعرقل المساعي لإعادتهما، وطلب من العائلة الحفاظ على السرية الكاملة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الزوجين الإسرائيليين سافرا إلى تركيا في عطلة عائلية، وخلال تلك الرحلة تم القبض عليهما، من قبل السلطات التركية بتهمة تصوير قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأرسلت الزوجة الصور إلى مجموعة “واتساب” عائلية بعد تصويرها للقصر وكتبت تعليق “هذا منزل جميل”، حيث لم تكن تدرك أن هذا الفعل غير قانوني في تركيا.

وحسب التحقيقات التركية، فقد وصل الزوجان الإسرائيليان، مودي وناتالي، إلى برج “تشامليجا” في الجانب الآسيوي من اسطنبول يوم 9 نوفمبر الجاري، في حوالي الساعة 14:30 عبر سيارة أجرة، وصعدا إلى الطابق 34، حيث التقطا صورا لمنزل الرئيس إردوغان باستخدام عدسات مكبرة لكاميراتهما التي أثارت شكوك رجال الأمن في المكان.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات الأمنية تمكنت من تفكيك “شبكة تجسس” مكونة من 15 شخصا، زعمت أنهم “يعملون لصالح الموساد داخل الأراضي التركية”.